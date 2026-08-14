SON DAKİKA… Giresun’deki sel felaketinde anne ile 2 kızı can vermişti! Facia böyle gelmiş: Görüntüler korkunç! | Video

14 Ağustos 2026 10:39

SON DAKİKA… Giresun Görele’de sağanak yağış sonrası taşan Zıva Deresi’nin kenarında piknik yapan Kırca Ailesi’nin üç ferdinden acı haber geldi. Sel sularına kapılan anne Zekiye Kırca ile Burcu ve Burçin Kırca hayatını kaybetti. Köylülerin kurtardığı Mehmet Kırca’nın sözleri, yüreklere işledi. Acılı baba "Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın” diye gözyaşı dökerken Burcu ve Burçin’in babalarının köye yaptığı evi görmek için gittiği öğrenildi. Öte yandan anne ve iki kızını hayattan koparan selin geliş anı cep telefonu ile görüntülendi. İşte sel felaketinde yürek yakan detaylar…