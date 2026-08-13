Video Yaşam Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video
Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video

Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video

13 Ağustos 2026 15:33

Esenyurt’ta eski sevgili mahallelinin korkulu rüyası oldu. Gece saatlerinde scooter ile gelen adam camları kırarak binanın kapısını ateşe verirken, aile korkudan evi terk etti. Komşular şahsın tutuklanması için yetkililerden yardım isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ilişkileri bitirmesi üzerine bir adam ortalığı birbirine kattı. Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda gece yarısı eski sevgilisinin yaşadığı apartmana scooter ile gelen adam camları kırdı. Öncesinde de defalarca gelen şahıs, bina giriş kapısının önünde lastik yakarak binayı ateşe verdi ve camları kırdı. Aile şahıstan korktuğu için apartmandan taşınarak evini satışa çıkartırken, mahalleli ise geceleri uyuyamadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri şahsın bir an önce tutuklanmasını isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşında zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa "Tamam" diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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