Esenyurt'ta eski sevgili dehşet saçtı! Önce binayı kundakladı, ardından camları kırdı | Video

13 Ağustos 2026 15:33

Esenyurt’ta eski sevgili mahallelinin korkulu rüyası oldu. Gece saatlerinde scooter ile gelen adam camları kırarak binanın kapısını ateşe verirken, aile korkudan evi terk etti. Komşular şahsın tutuklanması için yetkililerden yardım isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.