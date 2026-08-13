Fethiye'de gezi teknesi alev aldı: 115 yolcu denize atladı! | Video
13 Ağustos 2026 13:56
Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. Denizin ortasındaki gezi teknesini alevler sardı. Kabusu yaşayan ve aralarında çocuklarında olduğu 115 yolcu saniyelerle kurtuldu.
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