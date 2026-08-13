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Ankara'da "change" araç operasyonu: 3 gözaltı | Video

13 Ağustos 2026 08:39

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan "change" araç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Ankara Asayiş Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda kaçak araçların "change" yapıldığı tespit edilmesinin ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Ankara'da bir oto sanayisinde bulunan 3 ayrı oto yedek parçası satan iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet motor ve 2 adet kesilmiş araç ele geçirildi. Kontrol edilen motor ve şanzımanların şaselerinin silindiği, bir kısmının kimliksiz, yakalama kararı bulunduğu veya yurtdışı kaynaklı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen motor ve araçların Kriminal Labarotuarda inceleneceği öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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