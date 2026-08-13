Ankara'da "change" araç operasyonu: 3 gözaltı | Video
13 Ağustos 2026 08:39
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan "change" araç operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
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