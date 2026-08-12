Eve giren keçi sosyal medyaya düştü, 4 gündür onu arayan sahibi bulundu | Video
12 Ağustos 2026 14:12
Bursa'da bir eve girip etrafı dağıtan yaramaz keçi sosyal medyaya düşünce onu 4 gündür arayan sahibi de bulundu. Yaramaz keçi sürüye tekrar kavuşurken, hem sahibi hem de onu bulanlar rahat bir nefes aldı.
Uludağ'dan Bursa'daki ağıla getirilirken yabancılık çektiği için keçinin kaçtığını belirten Hüseyin Sevim, "Duyarlı vatandaşlara, polisimize ve sosyal medyadan destek olanlara teşekkür ediyorum. Keçimize kavuştuk. 4 gündür onu arıyorduk. Biraz yaramaz. Sürüye alışması kolay olmadığı için kaçtı" ifadelerini kullandı.
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