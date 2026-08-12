Eve giren keçi sosyal medyaya düştü, 4 gündür onu arayan sahibi bulundu | Video

12 Ağustos 2026 14:12

Bursa'da bir eve girip etrafı dağıtan yaramaz keçi sosyal medyaya düşünce onu 4 gündür arayan sahibi de bulundu. Yaramaz keçi sürüye tekrar kavuşurken, hem sahibi hem de onu bulanlar rahat bir nefes aldı.