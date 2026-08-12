Bağcılar'da iş yerine silahlı kumpas! Saldırı anı kamerada
12 Ağustos 2026 09:36
Bağcılar'da bir iş yerini kurşunlayan saldırgan motosikletli suç ortağıyla kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi'nde 26 Temmuz tarihinde meydana geldi. Silahlı saldırgan, bir iş yerini kurşunladı. Ardından oradan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan incelemelerde; Ö.Ç. (21) isimli şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarak uzaklaştığı, daha sonra motosikletle gelen şüpheli A.Ö. (21) isimli şahısla kaçtıkları belirlendi. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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