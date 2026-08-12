Güllü cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Kilit isim Tuğyan'ın arkadaşı Sultan konuştu: "Annesini öldürmüş bana neler yapar?" | Video
12 Ağustos 2026 09:21
Sanatçı Güllü, 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Ses sanatçısının ölümüne yönelik soruşturmada ortaya çıkan her detay, Türkiye’nin gündemine otururken çıkan yeni görüntüler şaşkınlık yarattı. Baş şüpheli Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istendi. Sultan Nur Ulu ise o görüntülerin perde arkasını satır satır anlatırken Tuğyan’ın internet aramaları kan dondurdu. Peki Sultan Nur Ulu gerçekten baskı altında mıydı yoksa ifadesinde korkuyorum diyerek yalan mı söyledi? İşte detaylar…
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