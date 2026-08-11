Video Yaşam Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında yangın | Video
Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında yangın | Video

Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında yangın | Video

11 Ağustos 2026 15:34

Arnavutköy, Haraççı Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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