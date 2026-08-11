Mersin’de ayağı kayalıklara sıkışan vatandaş için itfaiye ekipleri harekete geçti! | Video 11 Ağustos 2026 16:39 Mersin'de sahilde fotoğraf çektiği sırada ayağının kayması sonucu kayalıkların arasına düşerek ayağı sıkışan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çekmek amacıyla kayalık alanda bulunan vatandaş, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü. Düşme sonucu ayağı kayalıkların arasında sıkışan vatandaş, bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkamayınca yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Huzurkent İstasyon Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kayalıkların arasında ayağı sıkışan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.