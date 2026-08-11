Çocukların torpille oyunu yangına yol açtı! Ekipler, acil müdahale etti | Video
11 Ağustos 2026 14:22
Tunceli'de 3 çocuğun torpil ve ateşle oynaması örtü yangınına neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olay, Tunceli merkeze bağlı Alibaba Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 çocuk torpil ve ateşle oynarken kuru otların yanmasına sebep oldu. Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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