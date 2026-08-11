Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
11 Ağustos 2026 15:03
Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza hap ve 14 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.E.Ö. işlemlilerin ardından serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Aniden şerit değişti: Kazaya neden oldu! 11.08.2026 | 17:53
00:32
İstanbul'da narkotik operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.08.2026 | 16:42
00:27
00:33
00:19
Mahsur kalan ineği kurtarmak için su kanalına atladı! | Video 11.08.2026 | 16:29
00:21
Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı | Video 11.08.2026 | 16:07
01:07
03:35
03:37
Arnavutköy'de 3 katlı binanın çatısında yangın | Video 11.08.2026 | 15:31
00:49
Otoyolda feci kaza! Tır alev aldı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 11.08.2026 | 15:11
01:42
00:34
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 11.08.2026 | 14:52
01:10
05:27
01:38
01:27
Kuşadası'ndaki kazada ters dönen otomobilin sürücü yaralandı | Video 11.08.2026 | 14:05
01:17
01:02
Beykoz’da uyuşturucu operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı | Video 11.08.2026 | 13:45
00:33