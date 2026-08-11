Video Yaşam Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

11 Ağustos 2026 15:03

Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

Tespit edilen adreslere yapılan operasyonda 72,44 gram sentetik kannabinoid, 5 adet sentetik ecza hap ve 14 bin lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Z, B.Z. ve H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. M.D. ve M.E.Ö. işlemlilerin ardından serbest bırakıldı.

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