JASAT, 11 yıllık cinayeti ayna çerçevesi detayıyla aydınlattı | Video

27 Eylül 2026 16:27

Manisa’da 2015 yılında yol kenarında cesedi bulunan Meral Babacan’ın ölümüne ilişkin 11 yıldır çözülemeyen cinayet, olay yerinde bulunan plastik ayna çerçevesinden yola çıkılarak aydınlatıldı. JASAT ekiplerinin saniye saniye yaptığı KGYS incelemesi sonucu belirlenen araç üzerinden ilerleyen soruşturmada R.Ç. yakalanarak tutuklandı.

Manisa'da 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa Karayolu üzerinde cesedi bulunan Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin faili meçhul dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yeniden ele alındı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, yıllar önce olay yerinde bulunan küçük bir plastik parça kritik delile dönüştü.

TEK DELİL YILLAR SONRA İNCELENDİ

Olay yerinde bulunan plastik parçayı yeniden inceleyen uzman ekipler, parçanın belirli bir marka ve modele ait otomobilin yan ayna çerçevesi olduğunu tespit etti. Bu ayrıntı üzerinden soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, olay tarihine ait KGYS kamera görüntülerini mercek altına aldı.

KAMERALAR SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Ekipler, görüntüler üzerinde zaman ve mesafe ölçümleri yaparak olay günü bölgede bulunan araçların hareketlerini geriye dönük olarak inceledi. Yapılan çalışma sonucunda Meral Babacan'ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü belirlenirken, olay saatinde bölgeden geçen bir aracın olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle birebir uyumlu olduğu tespit edildi.

ARAÇ 2017'DE EL DEĞİŞTİRMİŞ

Aracın geçmişine ulaşan ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa'da başka bir kişiye satıldığını belirledi. Mevcut araç sahibiyle görüşen JASAT ekipleri, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiğini de doğruladı. Böylece yıllar önce olay yerinde bulunan plastik parçanın, soruşturmadaki araçla bağlantısı ortaya konuldu.

11 YIL SONRA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında olay tarihinde aracı kullandığı belirlenen R.Ç., JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. R.Ç., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Jandarma ekipleri, özel olarak oluşturulan ekiplerle faili meçhul dosyaları geriye dönük yeniden inceleyerek, yıllar önce işlenen ve aydınlatılamayan olayların çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.