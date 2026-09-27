Sermaye piyasası soruşturması: Erdil Özel ve Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı | Video
27 Eylül 2026 13:20
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
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