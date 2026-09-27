Video Yaşam Kuaförde 3 bin 500 liralık işlem yaptırdı! Ücretini ödemeden kaçtı: O anlar kamerada
Kuaförde 3 bin 500 liralık işlem yaptırdı! Ücretini ödemeden kaçtı: O anlar kamerada

Kuaförde 3 bin 500 liralık işlem yaptırdı! Ücretini ödemeden kaçtı: O anlar kamerada

27 Eylül 2026 14:11

Sultangazi'de, iddiaya göre kuaföre gelen kadın, makyaj ve çeşitli bakım işlemleri yaptırdıktan sonra 3 bin 500 liralık ücreti ödemeden ayrıldı. Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi. Kadının kuaförde işlemler sırasında beklediği ve dükkandan çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Makyaj öncesinde kaş ve yüz işlemleri de yaptıran kadın, en iyi ürünlerin kullanılmasını istediğini belirterek, işlemlerin ücretini ödeyeceğini söyledi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından kadın, eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kuaförden çıktı. Geri dönmeyen kadının 3 bin 500 liralık işlemlerin ücretini ödemediği öne sürüldü.

İŞLEMLERİ YAPTIRDI, DÜKKANDAN ÇIKTI

Kadının kuaförde sıra beklediği ardından sokaktan uzaklaştığı anlar iş yerinn güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının kuaförde sıra beklediği dakikaların yanı sıra, işlemleri yaptırdıktan sonra kapuşonunu kapatarak iş yerinden çıktığı anlar da yer alıyor.

"PARASI NEYSE VERECEĞİM" DEDİ

Kuaför sahibi İlve Kabiloğlu, "Akşam saat 18.00 - 19.00 civarıonda buraya gelerek profesyonel makyaj yaptırmak istediğini söyledi. Biz de işleme aldık. Ondan önce de kaşını ve yüzünü aldık. İşlem sırasında, 'Siz her şeyin en iyisini, en güzelini yapın. Parası neyse vereceğim' dedi. İşlemini bitirdik. Eşinden türbanını alıp geleceğini söyleyerek kapıdan çıktı ama bir daha gelmedi" dedi.

'BENİM 40 DAKİKAMI ABLAMIN 1,5 SAATİNİ ALDI'

Kabiloğlu, "3 bin 500 liralık işlem yaptırdı. Benim 40 dakikamı, ablamın da 1,5 saatini aldı. Sinirliyim, ne yapacağımı şaşırdım. İsmetpaşa'ya geldiğimizden beri başımıza gelen ikinci olay bu. 3 yıldır buradayız. Daha önce Sultançiftliği Mahallesi'nde böyle birşey yaşamamıştık" diye konuştu.

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