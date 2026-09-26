Diyarbakır'da yaya geçidinden geçmeye çalışan şahsın ölümden döndüğü anlar kamerada | Video
26 Eylül 2026 17:28
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, üstüne gelen arabayı fark edip geri çekildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.İlçenin Elazığ Bulvarı'nda bir vatandaş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yolun ortasına geldiği sırada üstüne gelen aracı fark eden şahıs, son anda geri dönmesiyle aracın altında kalmaktan kurtuldu. Şahsın ölümden döndüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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