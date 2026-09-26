Kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı | Video

26 Eylül 2026 13:34

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak tütün ve sigara imalatına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ile üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Eylül'de ilçede kaçak imalathane olarak faaliyet gösterdiği belirlenen 2 depo ve iş yerine operasyon düzenlendi. Aramalarda, 11 bin 348 mükerrer bandrollü tütün paketi, 252 bin 202 boş tütün ambalajı, 91 bin 860 sahte TAPDK bandrolü, 28 bin 295 tütün etiketi, 9 bin dal bandrolsüz boş makaron, 885 kilogram kıyılmış tütün, 77 gümrük kaçağı sigara ve 6 adet 50 gramlık gümrük kaçağı puro tütünü ele geçirildi. Operasyonda ayrıca barkod ve seri numarası basımında kullanılan 1 lazer makinesi, 1 ambalaj vakumlama makinesi ve 1 tütün ambalaj makinesine el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.