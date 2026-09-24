Video Yaşam Nişantaşı'nda yaklaşık 50 bin TL'lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan çıkmıştı! Ressam kadının ifadesi ortaya çıktı | Video
Nişantaşı'nda yaklaşık 50 bin TL'lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan çıkmıştı! Ressam kadının ifadesi ortaya çıktı | Video

Nişantaşı'nda yaklaşık 50 bin TL'lik alışveriş yapıp ödeme yapmadan çıkmıştı! Ressam kadının ifadesi ortaya çıktı | Video

24 Eylül 2026 16:51

İstanbul Nişantaşı’nda sosyal medya içerik üreticisi ve ressam Dem Sevinç K. (28), bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alarak ödeme yapmadan dışarı çıktı. Görevliler tarafından yakalanan Dem Sevinç K., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, ürünler mağazaya teslim edildi. İfadesinde; "Kuzenimi arayacaktım dalgınlıkla çıktım. Onu bekliyordum" dedi. Ürünlerin ücretini ödemek istediğini söyleyen şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Olay, 17 Ağustos saat 13.40 sıralarında Nişantaşı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazadan toplam değeri 47 bin 860 lira olan 24 parça ürünü alan ressam Dem Sevinç K. ürünlerin ücretini ödemeden dışarı çıktı. Durumu fark eden mağaza görevlileri, Dem Sevinç K.'yi kapının önünde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ürünler mağazaya geri teslim edilirken, mağaza yetkilileri olayla ilgili şikayetçi oldu.

'ARKADAŞIMI BEKLİYORDUM'

Polis ekipleri tarafından Harbiye Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Dem Sevinç K., ifadesinde, "Kuzenimi arayacaktım, onu bekliyordum" dedi. Dem Sevinç K., ürünlerin ücretini ödemek istediğini de söyledi.

AYNI MAĞAZADA DAHA ÖNCE DE BENZER OLAY

Polisin yaptığı incelemede Dem Sevinç K.'nin aynı mağazada daha önce de benzer bir olaya karıştığı belirlendi. Mağaza çalışanlarının o olayda şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDI

Dem Sevinç K.'nin 'hırsızlık' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Dem Sevinç K.'nin 2021 yılında arkadaşı T.Ö.'nün çantasından para çalınması olayı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Dem Sevinç K. hakkında 'iş yerinden hırsızlık' suçundan işlem yapıldı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

MAĞAZADAN ÜRÜNLERİ ÇALAN RESSAM KAMERADA

Mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ressam Dem Sevinç K.'nin mağazada ürünleri aldığı ve ardından mağazadan çıktığı görüldü.

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