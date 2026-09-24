Video Yaşam SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video
SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video

SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video

24 Eylül 2026 16:22

SON DAKİKA… İspanya, uyuşturucu savaşlarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'a yönelik infaz girişimiyle sarsıldı! SABAH, suikastla ilgili yeni detaylara ulaştı… Öyle ki İsveç'ten Malaga'ya gönderilen ilk infaz timinin saldırıdan beş gün önce; kendilerini takip ettiklerini düşündükleri bir genci öldürdükleri ortaya çıktı. İnfaz timinin tutuklanması üzerine bölgeye ikinci bir tim yollandı! Saldırıdan bir gün önce Daltonlar Çetesi üyesi F.Y.'nin sosyal medya hesabında Malaga Bullring arenanın fotoğrafını paylaşması ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydın’da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video 00:52
Aydın'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada | Video 24.09.2026 | 15:41
SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video 00:17
SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video 24.09.2026 | 15:11
Üsküdar’da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video 01:13
Üsküdar'da otomobil önce başka bir araca ardından da kaldırımdaki öğrencilere çarptı: 4 yaralı! O anlar kamerada | Video 24.09.2026 | 12:26
Gaziantep’te deprem anı kamerada | Video 00:48
Gaziantep'te deprem anı kamerada | Video 24.09.2026 | 12:11
Şanlıurfa’da meydana gelen 5.4’lük deprem kamerada | Video 03:27
Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem kamerada | Video 24.09.2026 | 11:15
Son dakika: Şanlurfa’da 5.4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman’da da hissedildi | Video 07:00
Son dakika: Şanlurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi | Video 24.09.2026 | 11:03
Esenyurt’ta 8 yaşındaki Dolunay’ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:32
Esenyurt'ta 8 yaşındaki Dolunay'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.09.2026 | 10:25
Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video 01:11
Yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı | Video 24.09.2026 | 09:56
Etimesgut’ta apartman dairesinde yangın çıktı: Vatandaşlar apartmandan tahliye edildi | Video 00:43
Etimesgut’ta apartman dairesinde yangın çıktı: Vatandaşlar apartmandan tahliye edildi | Video 24.09.2026 | 08:32
Artvin’de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 00:27
Artvin'de tünel içinde zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 23.09.2026 | 23:16
Nişantaşı’nda mağazadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkan kadın ressam yakalandı 00:44
Nişantaşı’nda mağazadan aldığı ürünlerin ücretini ödemeden çıkan kadın ressam yakalandı 23.09.2026 | 22:29
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 00:35
Kaygan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı 23.09.2026 | 17:51
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 01:57
Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı 23.09.2026 | 17:36
Ankara’da sağanak sonrası yol yarıldı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 05:04
Ankara'da sağanak sonrası yol yarıldı: Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 23.09.2026 | 13:53
Kilis’te ‘Çaycılar Grubu’ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Kilis'te ‘Çaycılar Grubu' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 23.09.2026 | 13:43
Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda nöbetçi koruma! | Video 01:28
Masaj salonlarında zello kodlu fuhuş tuzağı! Detaylar şoke etti: Özel korsan taksi ile kapıda "nöbetçi" koruma! | Video 23.09.2026 | 12:51
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 00:58
Limanda park halindeki kamyonet alevlere teslim oldu | Video 23.09.2026 | 12:42
Eşiyle yolda yürüdüğü esnada husumetlileri tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada 01:06
Eşiyle yolda yürüdüğü esnada husumetlileri tarafından saldırıya uğradı! O anlar kamerada 23.09.2026 | 12:22
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 01:16
Esenyurt’taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada 23.09.2026 | 12:14
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuktan birine otomobil çarptı: Saniyelerle hayatta kaldı! | Video 00:58
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen iki çocuktan birine otomobil çarptı: Saniyelerle hayatta kaldı! | Video 23.09.2026 | 11:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA