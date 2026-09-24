SON DAKİKA: Çingene Ümit lakaplı Ümit Yalçın’a infaz girişimi! İspanya’daki kanlı pusuda şok detaylar: İlk tim başarısız olunca… | Video

24 Eylül 2026 16:22

SON DAKİKA… İspanya, uyuşturucu savaşlarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'a yönelik infaz girişimiyle sarsıldı! SABAH, suikastla ilgili yeni detaylara ulaştı… Öyle ki İsveç'ten Malaga'ya gönderilen ilk infaz timinin saldırıdan beş gün önce; kendilerini takip ettiklerini düşündükleri bir genci öldürdükleri ortaya çıktı. İnfaz timinin tutuklanması üzerine bölgeye ikinci bir tim yollandı! Saldırıdan bir gün önce Daltonlar Çetesi üyesi F.Y.'nin sosyal medya hesabında Malaga Bullring arenanın fotoğrafını paylaşması ise kafaları karıştırdı. İşte detaylar…