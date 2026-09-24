Gaziantep'te deprem anı kamerada | Video
24 Eylül 2026 12:19
Gaziantep'te kayda geçen depremin görüntüleri, sarsıntının bina ve çevre üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koydu. Panik anları görüntülere böyle yansıdı.
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