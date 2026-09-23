Manisa'daki okul saldırısında Eric Haris ve Netflix dizisi izi! Saldırgan Halil O. katil Joe Goldberg’den ilham almış | Video

23 Eylül 2026 11:10

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'ü ağır 11 öğrencinin yaralandığı lise saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Açık lisede okuyan ve bu yıl yeniden kayıt olduğu lisenin 9/C sınıfı öğrencisi 15 yaşındaki Halil O.'nun, tüfekle eylem yapacağını 1 ay önce halasının oğluna söylediği ancak akrabasının bunu ciddiye almayıp "gülüp geçtiği" belirlendi. Anneannesinden aldığı parayla fişek alan, kuzenleriyle atış talimi yapan ve dedesinin evindeki silahla dehşet saçan zanlıyla birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Zanlının odasında ele geçirilen notlar arasında "Sosyalist Komünist Parti" adıyla bir yapı kurguladığı, Netflix'te yayınlanan You dizisindeki Joe Goldberg'e hayranlık beslediğine dair notlar da bulundu. Eylem öncesi cep telefonunu sıfırlayan Halil O.'nun telefonu da incelemeye alındı.