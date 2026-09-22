İzmir'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video
22 Eylül 2026 15:51
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Hakkında 21 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs, adli mercilere teslim edildi.
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