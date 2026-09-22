“Vale” noktalarında uyuşturucu sattılar: Valeler ve mekan sahipleri gözaltına alındı | Video 22 Eylül 2026 12:14 İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 160 kişi gözaltına alındı. Sekiz iş yeri ve beş “Vale” noktasına da baskın düzenlendi. “Vale” noktalarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen beş vale, beş ayrı mekanın sahipleri ile işletmecileri de gözaltına alındı. Sekiz farklı türde çok sayıda uyuşturucu bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli'de "Sokak Satıcısı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında sekiz iş yeri ve "Vale" noktasına da eş zamanlı baskın yapıldı. Düzenlenen operasyonların neticesinde toplamda 160 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. "Vale" noktalarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen beş vale, beş ayrı mekanın sahipleri ile işletmecileri de gözaltına alındı.

Yapılan detaylı aramalarda; 492,85 gram Marihuana maddesi, 42,5 gram Kokain maddesi, 38,80 gram Metamfetamin maddesi, 223 sentetik ecza hap, 18 uyuşturucu hap, 12 gram Esrar maddesi, dokuz şişe içerisinde toplam 45 miligram GHB maddesi, bir adet peçeteye emdirilmiş halde Butinaca maddesi, beş hassas terazi, 110 mermi ve 130 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.