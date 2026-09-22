Boğazına şeker kaçan adam heimlich manevrasıyla kurtarıldı: O anlar kamerada 22 Eylül 2026 09:17 Hatay’ın Antakya ilçesinde boğazına jöle şeker kaçan ve nefes almakta güçlük çeken adam, yardım istemek için girdiği markette yapılan Heimlich manevrasıyla hayata tutunduruldu. Ehliyet ve iş sağlığı eğitimlerinde öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayan Ali Necip Güverçin’in, vatandaşın nefes almasını sağladığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete eşya indiren Ali Necip Güverçin, esnafla sohbet ettiği sırada iş yerine nefes almakta güçlük çeken bir vatandaş girdi. Can havliyle yardım isteyen ve göğsüne vurarak durumunu anlatmaya çalışan kişinin boğazına jöle şeker kaçtığını fark eden Güverçin, vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Güverçin'in müdahalesi sonrası jelibon çıkarılırken adam yeniden nefes almaya başladı. Yediği jöle şekerin boğazına kaçmasıyla ölümle burun buruna gelen şahsın, can havliyle markete girip Güverçin'nin Heimlich manevrasıyla ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşın hayatını kurtaran Güverçin; Heimlich manevrasını oğluna, eşine ve tanıdığı herkese öğretmeye çalışacağını söyledi.



"Boğazına bir şey takıldığından şüphelendim ve Heimlich manevrasını uyguladıktan sonra hemen çıktı"

Vatandaşı ölümden kurtaran Ali Necip Güverçin, "Ben noktama ürün yazıyordum, o anda dışarıdan birinin içeri girerek göğsüne vurduğunu gördük. Bize bir şey ifade etmek istediğini anladık. O anda aklıma Heimlich manevrası geldi. Boğazına bir şey takıldığından şüphelendim. Heimlich manevrasını uyguladıktan sonra hemen çıktı, sonrasında beyefendiyle oturduk. Çok şükür, nefes alıp vermesi normale döndü. Suyunu verdikten sonra rahatladı, biz de rahatladık. Televizyonlarda, haber kanallarında ve sosyal medyada bunu gördüğümüzde sürekli bizim de başımıza gelebileceğini düşünüyorduk. Ondan dolayı müdahale edebildiğim için kendimi başarılı buldum. Heimlich manevrasını ilk olarak ehliyet kursunda ve iş sağlığı eğitiminde de öğrendik. Farklı yerlerde Heimlich manevrası eğitimi aldım. Vatandaşa yardım ettikten sonra bana teşekkür etti, yüzündeki mutluluk bizi de mutlu etti. Yediği şey şekerdi, jöle şeker tarzında bir şekerdi. Heimlich manevrasını herkesin bilmesi ve öğrenmesi gerekiyor. Ben bundan sonra oğluma, eşime ve bildiğim herkese bu manevrayı öğretmeye çalışacağım. O adamı gördüğüm anda gerçekten gözlerime inanamadım, ne yapabilirim diye düşündüm. Aslında paniklemek iyi bir şey değil, sakin kaldım. Sakin kaldığımda da böyle bir sonuç ortaya çıktı ve ona yardımcı olabildim" ifadelerini kullandı.