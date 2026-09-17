Otomobil ikiye bölündü! 2 kişi hayatını kaybetti: Elazığ’daki feci kaza kamerada
17 Eylül 2026 08:53
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yoldan çıkan otomobilin, hızla gelen diğer otomobilin çarpmasıya ikiye bölündüğü anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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