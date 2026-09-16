Video Yaşam İstanbul Emniyeti narkotik suçlara göz açtırmıyor! Bir ayda 1.5 ton, 9 ayda 11.8 ton zehir ele geçirildi | Video
İstanbul Emniyeti narkotik suçlara göz açtırmıyor! Bir ayda 1.5 ton, 9 ayda 11.8 ton zehir ele geçirildi | Video

İstanbul Emniyeti narkotik suçlara göz açtırmıyor! Bir ayda 1.5 ton, 9 ayda 11.8 ton zehir ele geçirildi | Video

16 Eylül 2026 12:03

İstanbul Narkotik Masası; bir aylık seri operasyonlarda bir ton 432 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Dokuz aydaki operasyonlarda ise 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi. Altı bin 422 kişi tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda düzenlenen ulusal ve uluslararası seri uyuşturucu operasyonlarında toplam bir ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin uyuşturucu hap, 134 kilo 50 gram kimyasal uyuşturucu katkı maddesi ele geçirdi. Bir ayda Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi ve Üsküdar'da düzenlenen seri operasyonlarda 46 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. 2026 yılındaki operasyonlar toplamında 11 ton 891 kilo 39 gram uyuşturucu madde, 25 milyon 946 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildiği ifade edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan toplamda altı bin 422 kişi tutuklandı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Seri operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Sergiye "Narkotik" yeleğiyle katılan ve her zaman olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, seri operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarını inceledi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Köse ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mevlüt Karaaytu'dan operasyonlarla ilgili detaylı bilgiler aldı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Vekili Uğur Demir de İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın yanında hazır bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Uyuşturucuya karşı savaş açtık. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" açıklamasını yaptı.

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