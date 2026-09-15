Çevirmeyi görünce şoför değiştirdi, drone’dan kaçamadı: 200 bin TL ceza yedi | Video 15 Eylül 2026 11:16 Kırıkkale’de trafik ekiplerinin drone destekli denetiminde, uygulamayı fark eden bir sürücünün direksiyonda yolcuyla yer değiştirdiği tespit edildi. Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetinin daha önce geri alındığı ortaya çıkarken, 200 bin TL idari para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahıllı Kavşağı'nda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında uygulamayı fark eden sürücünün, araç içerisinde bulunan yolcu ile yer değiştirdiği drone görüntüleriyle belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi.

200 BİN TL'LİK CEZA

Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapılarak 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibi hakkında da ayrıca gerekli idari işlem gerçekleştirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla drone destekli denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.