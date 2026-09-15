Video Yaşam “Karavanlı kamp” süsüyle uyuşturucu taşıdılar! Bin 400 kilometrelik takiple yarım ton zehire suçüstü | Video
“Karavanlı kamp” süsüyle uyuşturucu taşıdılar! Bin 400 kilometrelik takiple yarım ton zehire suçüstü | Video

“Karavanlı kamp” süsüyle uyuşturucu taşıdılar! Bin 400 kilometrelik takiple yarım ton zehire suçüstü | Video

15 Eylül 2026 09:25

Beykoz Riva’da ele geçirilen 409 kilo skunk adım adım izlendi. “Kamp” amacıyla kullanılma süsü verilmiş yarı karavan tipi yataklı bir minibüs, İstanbul’dan Muğla’ya götürüldü. Kıyıya yakın ormanlık bir alana gizlendi. Avrupa’dan deniz yoluyla ülkemize getirilen uyuşturucular araca yüklendi ve araç İstanbul'a yola çıkarıldı. İstanbul Emniyet İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; sevkiyatı teslim alacak kişileri de yakalamayı hedefledi. İstanbul’dan Muğla’ya, Muğla’dan İstanbul’a toplam 1.400 kilometre boyunca adım adım takip yapıldı. Uyuşturucu maddeleri Muğla’dan İstanbul’a getiren bir kişi ve teslim almak için karavan tipi minibüsle buluşan iki kişi suçüstü yakalandı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Beykoz'da ele geçirdiği 409 kilo 600 gram Skunk operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Operasyon, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın desteğiyle düzenlendi. İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Avrupa'dan ülkemize deniz yoluyla getirilecek yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul'a sevk edileceğini tespit etti.

İstanbul Polisi'nin fiziki takibe aldığı yarı karavan tipi yataklı bir minibüs, operasyondan üç gün önce İstanbul'dan Muğla'ya hareket etti. Dışarıdan bakıldığında tatil veya "Kamp" amacıyla bölgeye giden sıradan bir araç görüntüsü verilmiş minibüs, Muğla'da kıyıya yakın ormanlık bir bölgede gizlendi. Avrupa'dan deniz yoluyla getirilen uyuşturucu maddeler kıyıya ulaştırıldıktan sonra söz konusu minibüse yüklendi ve araç İstanbul'a doğru yola çıkarıldı. Sevkiyatı teslim alacak olan kişilerin de yakalanması için polislerin fiziki takibi sürdü.

LASTİKLERİ PATLATARAK DURDURDULAR

Uyuşturucu yüklü karavan tipi minibüs İstanbul'a ulaştı. Uyuşturucunun teslim sürecini de takip eden İstanbul Polisi operasyon için harekete geçti. Zehiri teslim alacak kişiler minibüs sürücüsü ile buluştu. Operasyonu anlayan zehir tacirleri kaçmaya çalıştı. Uyuşturucuyu Muğla'dan İstanbul'a taşıyan karavan tipi minibüsün sürücüsü, polislerin "Dur" ihtarlarına uymadı ve araçla kaçmaya başladı. Polisler aracın lastiklerine ateş ederek minibüsü durdurdu. Zehir taciri bu defa da araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı fakat uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen iki kişiyle birlikte yakalandı.

Üç suç ortağı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı. Beykoz Riva'da iki ayrı araçta yapılan aramalarda valizlere yerleştirilmiş çok sayıda paketin içerisinde 409 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi. İstanbul'dan Muğla'ya, Muğla'dan İstanbul'a toplamda 1.400 kilometre fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla birlikte; Avrupa'dan deniz yoluyla önce ülkemize, ardından da Muğla'dan İstanbul'a getirilen uyuşturucuların satılarak piyasaya sürülmesi önlendi.

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