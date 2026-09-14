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Sivas'ta kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasında 6 gözaltı! | Video

Sivas'ta kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiasında 6 gözaltı! | Video

14 Eylül 2026 11:49

Sivas'ın Divriği ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın annesi Elif Balıkçı (27) ve babası Y.B. ile 4 kişi gözaltına alındı. Anne Balıkçı, ifadesinde bebeğinin eşi tarafından para karşılığı başka birilerine verildiğini, ‘kayıp’ iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu itiraf etti.

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Olay, 10 Eylül'de, Divriği ilçesi Göndüren köyünde meydana geldi. Diyarbakır'dan mevsimlik işçi olarak geldiği köyde, hayvancılıkla uğraşan Elif Balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamadığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bebeğin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, komando ve jandarma ekipleri katıldı, yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeği de kullanıldı.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında bebeğin ailesi tarafından para karşılığında başka bir kişiye verildiği iddiası üzerine annesi Elif Balıkçı ve babası Y.B. ile 4 kişi gözaltına alındı.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Elif Balıkçı jandarmadaki ifadesinde 10 Eylül akşamı kızı Büşra çadırda uyurken bölgeye beyaz renkli bir aracın geldiğini söyledi. Araçtan inen 2 kişiden birinin çadıra girerek çocuğu alıp gittiklerini itiraf etti. Elif Balıkçı, kızı Büşra'nın aslında babası Y.B. tarafından bu kişilere para karşılığı verildiğini belirtti. Ayrıca çadırlar bölgesinde kalan K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli kişilerin de bu duruma şahit olduğunu ve 'kayıp' iddiasının tamamen bir kurgudan ibaret olduğunu dile getirdi.

Şüpheliler için ek gözaltı süresi istendiği, adliyeye sevk işlemlerinin yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (DHA)

'ANNE VE BABASI ÇOK RAHATTI'

Sivas'ın Divriği ilçesinde kayıp 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve baba Y.B. ile 4 kişinin gözaltına alınmasının ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı çadırlar bölgesine giriş çıkışlar ekipler tarafından kapatıldı. Köy sakinlerinden Neşet Balım, "Burası bizim köyün merası. Bu gelenler bize her sene gelirler. Yazları buraya geliyorlar. O gün burada yemek vardı. O akşam kayboldu. Bizim haberimiz sonradan geldi. Jandarma geldi ve yolları kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. Kendi köyümüz olduğu halde gidemiyoruz. Anne ve babası çok rahattı. Çocukları kayıp bir aile gibi değil. Çok şüpheli bir şey. Ayı götürdüğüne dair bir şey yok. Biz aileden şüpheleniyoruz. Bebeğin kaybolduğu gün binlerce araba vardı burada. Köyde ayılarla karşılaşıyoruz ama hiçbir zararlarını görmedim. Anne baba çırpınır ağlar ama onlarda böyle bir şey yok" dedi.

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