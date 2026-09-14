Antalya'da saman balyaları alev alev yandı | Video 14 Eylül 2026 11:18 Antalya'nın Alanya ilçesinde istifli saman balyalarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Demirtaş Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda, çok sayıda saman balyası yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.