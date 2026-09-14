Video Yaşam Antalya'da saman balyaları alev alev yandı | Video
Antalya'da saman balyaları alev alev yandı | Video

Antalya'da saman balyaları alev alev yandı | Video

14 Eylül 2026 11:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde istifli saman balyalarında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Demirtaş Mahallesi'nde saman balyalarının bulunduğu depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda, çok sayıda saman balyası yandı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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