Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video 13 Eylül 2026 13:26 SancaktepeTEM Bağlantı Yolu'nda otomobil ile hafif ticari araç çapıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 11.30 sıralarında Samandıra- Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden Semih D. idaresindeki 34 KNZ 539 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Seyit İ.'nin kullandığı 34 GJL 628 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D. ise araçtan yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Semih D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'SÜRÜCÜNÜN DURUMU PEK İYİ GÖRÜNMÜYORDU'

Kazayı gören Engin Doğancı, "Telefonla konuşuyordum. Araç geldi. Sağa sola vurdu. Sürücü 'sunrooftan' dışarıya fırladı. Durumu pek iyi görünmüyordu. Önce bir araca, sonra bariyere vurdu. Araç dönerken sürücü 'sunrooftan' fırlayarak yola düştü. Emniyet kemeri bağlı olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.