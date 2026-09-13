Video Yaşam Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video
Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video

Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video

13 Eylül 2026 13:26

SancaktepeTEM Bağlantı Yolu'nda otomobil ile hafif ticari araç çapıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Samandıra- Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyreden Semih D. idaresindeki 34 KNZ 539 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Seyit İ.'nin kullandığı 34 GJL 628 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak takla attı. Emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen otomobil sürücüsü Semih D. ise araçtan yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü Semih D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu Kadıköy istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'SÜRÜCÜNÜN DURUMU PEK İYİ GÖRÜNMÜYORDU'

Kazayı gören Engin Doğancı, "Telefonla konuşuyordum. Araç geldi. Sağa sola vurdu. Sürücü 'sunrooftan' dışarıya fırladı. Durumu pek iyi görünmüyordu. Önce bir araca, sonra bariyere vurdu. Araç dönerken sürücü 'sunrooftan' fırlayarak yola düştü. Emniyet kemeri bağlı olsaydı bu şekilde olmazdı" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sancaktepe’de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video 02:35
Sancaktepe'de iki araç çarpıştı! Sürücü ağır yaralandı | Video 13.09.2026 | 13:19
Yalova’da kara yolunda motosikletle ters yönde ilerleyen sürücü kamerada 00:13
Yalova’da kara yolunda motosikletle ters yönde ilerleyen sürücü kamerada 13.09.2026 | 13:10
Mersin’deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video 02:18
Mersin'deki müstehcenlik ve fuhuş operasyonunda 50 şüpheli yakalandı | Video 13.09.2026 | 12:22
Mardin’de park halindeki kamyon alev topuna döndü | Video 01:09
Mardin'de park halindeki kamyon alev topuna döndü | Video 13.09.2026 | 11:58
Eyüpsultan’da taksinin bagajından 108 tabanca çıktı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:08
Eyüpsultan’da taksinin bagajından 108 tabanca çıktı! 2 şüpheli tutuklandı | Video 13.09.2026 | 11:44
Kontrolsüz şekilde dönüş alan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı...Kaza anı kamerada 00:19
Kontrolsüz şekilde dönüş alan otomobile arkadan gelen motosiklet çarptı...Kaza anı kamerada 13.09.2026 | 10:32
Zonguldak’ta park halindeki araç alev alev yandı | Video 01:25
Zonguldak'ta park halindeki araç alev alev yandı | Video 13.09.2026 | 09:55
Nefesi kesildi, kapı kapı dolaştı... Mesai arkadaşının heimlich manevrasıyla kurtuldu! O anlar kamerada 00:49
Nefesi kesildi, kapı kapı dolaştı... Mesai arkadaşının heimlich manevrasıyla kurtuldu! O anlar kamerada 13.09.2026 | 09:00
Esenyurt’ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video 00:33
Esenyurt'ta şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı: 2 gözaltı | Video 12.09.2026 | 16:31
Antalya’da depo yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 04:32
Antalya'da depo yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video 12.09.2026 | 16:18
Küçükçekmece’de su tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 00:15
Küçükçekmece'de su tankerinin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 12.09.2026 | 15:35
SON DAKİKA: Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Gösterişli düğünde takılan altınlar odunlukta bulundu! | Video 02:10
SON DAKİKA: Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: Gösterişli düğünde takılan altınlar odunlukta bulundu! | Video 12.09.2026 | 14:21
Polis ve savcıyız diyerek kandırdılar, altınlarla kaçarken yakalandılar | Video 01:34
"Polis ve savcıyız" diyerek kandırdılar, altınlarla kaçarken yakalandılar | Video 12.09.2026 | 12:25
Kaza sonrası yaralıları taşıyan ambulanslar kaza yaptı! O anlar kamerada | Video 01:37
Kaza sonrası yaralıları taşıyan ambulanslar kaza yaptı! O anlar kamerada | Video 12.09.2026 | 12:04
15 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 16:41
15 yıllık sır perdesi aralanıyor: Kaşif Kozinoğlu cinayete mi kurban gitti? | Video 12.09.2026 | 11:21
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:31
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama | Video 12.09.2026 | 11:14
Beşiktaş’ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı; 7 yaralı | Video 02:23
Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı; 7 yaralı | Video 12.09.2026 | 10:13
Amasya’da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada | Video 00:45
Amasya’da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada | Video 12.09.2026 | 09:55
Uşak’ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video 00:40
Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü | Video 12.09.2026 | 08:38
Üsküdar’da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video 01:43
Üsküdar'da iki araç çarpıştı: 1 hafif yaralı | Video 12.09.2026 | 08:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA