Mardin'de park halindeki kamyon alev topuna döndü | Video 13 Eylül 2026 12:15 Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.