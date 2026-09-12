Antalya'da depo yangını! Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi | Video
12 Eylül 2026 16:30
Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl Mahallesi'ndeki depolar ve bitişikteki evi de etkisi altına alan yangın çıktı. Büyüyen alevler nedeniyle gökyüzünü siyah duman kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin söndürülmesi için ekipler müdahale ediyor.
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