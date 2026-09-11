Video Yaşam Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

11 Eylül 2026 14:04

Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp, avukat Emir Ali S.'yi ise yaralayan Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Maltepe'de saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kiracı Mehmet T.'nin (63) açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybetmiş, avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Mehmet T., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanarak emniyete getirilmişti. Şüpheli Mehmet T.'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Mehmet T., Anadolu Adliyesine sevk edildi.

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