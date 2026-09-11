Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

11 Eylül 2026 14:04

Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp, avukat Emir Ali S.'yi ise yaralayan Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.