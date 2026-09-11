Maltepe'de ev sahibiyle eşini öldürüp avukatı yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
11 Eylül 2026 14:04
Maltepe'de çıkan kavgada ev sahibi Osman A. ile eşi Nursen A.'yı öldürüp, avukat Emir Ali S.'yi ise yaralayan Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Maltepe'de saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta çıkan silahlı kavgada kiracı Mehmet T.'nin (63) açtığı ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) hayatını kaybetmiş, avukat Emir Ali S. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli Mehmet T., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanarak emniyete getirilmişti. Şüpheli Mehmet T.'nin emniyetteki işlemleri sona erdi. Mehmet T., Anadolu Adliyesine sevk edildi.
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