Ters şeride giren servis minibüsü tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video

10 Eylül 2026 15:43

Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir servis minibüsünün ters şeride girmesi, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Minibüsün karşı yönden gelen araçların bulunduğu şeritte ilerlediği anlar amatör kameraya yansıdı.