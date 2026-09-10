Ters şeride giren servis minibüsü tehlike saçtı! O anlar kamerada | Video
10 Eylül 2026 15:43
Bursa’nın Kestel ilçesinde seyir halindeki bir servis minibüsünün ters şeride girmesi, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Minibüsün karşı yönden gelen araçların bulunduğu şeritte ilerlediği anlar amatör kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesinde bir servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride girdi. Ters yönde bir süre ilerleyen minibüs, diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Karşı yönden gelen araçların minibüsü fark ederek manevra yapmak zorunda kaldığı görülürken, muhtemel bir kazanın son anda önlendiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Görüntülerde servis minibüsünün ters şeritte ilerlediği, karşı yönden gelen araçların ise minibüsten kaçınmaya çalıştığı görüldü.
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