Kamyonetle çarpışan otomobil takla attı! Kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video

10 Eylül 2026 12:20

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle çarpışıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. A.U. idaresindeki otomobil, caddeye çıkan M.K.'nin kullandığı kamyonetle çarpışıp, takla attı. Kontrolden çıkan kamyonet ise park halindeki ticari araca çarptı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü A.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.