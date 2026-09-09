Avcılar'da depo olarak kullanılan garajda yangın | Video
09 Eylül 2026 16:18
Avcılar'da bir binanın depo olarak kullanılan garajında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir sitede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Garaj olarak inşa edilen ancak bir süredir depo olarak kullanılan kepenkle kapalı alandan dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kepenkleri açarak içeri girdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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