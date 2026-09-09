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Avcılar’da aile sağlığı merkezi inşaatından kablo çaldılar: Hırsızlık anı kamerada

Avcılar’da aile sağlığı merkezi inşaatından kablo çaldılar: Hırsızlık anı kamerada

09 Eylül 2026 11:02

Avcılar'da inşaatı süren aile sağlık merkezi inşaatına gelen ve bekçinin yerinde olmamasını fırsat bilen biri çocuk iki kişi, piyasa değeri 100 bin lira olduğu değerlendirilen elektrik kablosu rulolarını çaldı. Kısa süreliğine ayrıldığı inşaattan hırsızlık yapıldığını anlayan bekçi, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hırsızlık anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından yaptırılan aile sağlık merkezi inşaatına akşam saatlerinde iki kişi geldi. Biri çocuk iki şüpheli, bina bekçisinin kısa süreliğine inşaattan ayrılmasını fırsat bilerek içeri girerken, binadaki elektrik kabloları rulolarını kucaklayıp çıkardı. Kabloları, yanlarındaki 'çekçek' olarak bilinen el arabasına koyan şüpheliler kısa sürede uzaklaştı. Hırsızlık, karşı binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İnşaata dönünce hırsızlık olayını öğrenen bekçi, fenalaşarak yere yığıldı. Bekçi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnşaat sorumlusu Uğur Akay, karşı binada oturan bir kişi tarafından kaydedilen hırsızlık görüntülerini izledikten sonra polisi aradı. Gelen polis ekibi, inşaatta inceleme yaptı.

'HIRSIZLIĞI ÖĞRENİNCE FENALIK GEÇİRDİ'

Uğur Akay, "Bekçi arkadaşımız yemek için çok kısa süreliğine ayrılınca hırsızlık olmuş. Gelince, bunu öğrenince içi sıkılmış ve fenalık geçirmiş. Şu anda sağlık durumu iyi. Çalınan kablolar 100-200 bin TL tutarında. İnşaatta bir gecikme olmayacak" dedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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