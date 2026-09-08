Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

08 Eylül 2026 17:41

Nevşehir’de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.