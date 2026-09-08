Nevşehir’de park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
08 Eylül 2026 17:41
Nevşehir’de park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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