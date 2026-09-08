Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda ortalık savaş alanına döndü: Tekmeler ve sopalar havada uçuştu | Video
08 Eylül 2026 12:24
Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda önceki gün alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün Sur ilçesinde bulunan canlı hayvan borsasında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan tartışma bir anda taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kısa sürede neredeyse alandaki tüm vatandaşların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.
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