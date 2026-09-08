Jandarmadan uyuşturucu operasyon! Binlerce hap ele geçirildi... | Video
08 Eylül 2026 09:05
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında İ.T'nin (39) uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelinin Yahşihan ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 4 bin 581 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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