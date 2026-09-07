Adana'da orman yangını! Havadan müdahale ediliyor | Video 07 Eylül 2026 14:52 Adana'nn Feke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 1 helikopter ile müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Feke ilçesine bağlı Tenkerli Mahallesi Elemen Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ediyor.

Yangına 1 helikopter ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale edilirken, ekipler alevlerin büyümemesi için çalışmalarını sürdürüyor.