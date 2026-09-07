Yolcu minibüsünün hatalı sollaması kazaya davetiye çıkardı: O anlar kamerada | Video
07 Eylül 2026 11:11
Artvin’de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü, karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.
Olay, Şavşat-Artvin kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir hâlindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti.
Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı, minibüsü fark ederek ani fren yaptı. Aydınlı'nın aracını son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi.
Yolcu minibüsünün şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
02:15
00:25
Şırnak’ta yıldırım, binaya isabet etti! O anlar kamerada 07.09.2026 | 10:31
00:45
Arnavutköy’de taksi alevlere teslim oldu | Video 07.09.2026 | 10:16
00:30
Oyun oynadığı sırada yola atlayan 10 yaşındaki Güneş'in öldüğü kaza kamerada 07.09.2026 | 10:09
03:29
02:58
06:33
05:31
03:48
00:25
Mudanya'da İDO deniz otobüsünün iskeleye çarpması paniğe neden oldu! | Video 07.09.2026 | 09:01
03:53
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor... | Video 07.09.2026 | 08:52
02:37
01:36
Muğla’da zincirleme kaza sonrası karayolunda trafik tıkandı 06.09.2026 | 22:56
00:57
Batman’da dolu etkili oldu 06.09.2026 | 21:48
01:00
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu 06.09.2026 | 21:38
02:32
01:35
Bingöl’de kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.09.2026 | 16:07
05:10
55 yaşındaki engelli vatandaşın feci şekilde darp edildiği anlar kamerada 06.09.2026 | 15:42