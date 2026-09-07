Şırnak’ta yıldırım, binaya isabet etti! O anlar kamerada 07 Eylül 2026 10:34 Şırnak’ta 8 katlı binaya yıldırım düştü. Binada hasara neden olan yıldırımın düştüğü anlar, cep telefonuyla kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında 8 katlı bir binaya yıldırım düştü. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binada hasar meydana geldi.