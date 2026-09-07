Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor... | Video 07 Eylül 2026 09:00 Muğla’nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muğla-Denizli karayolu Yaraş Mahallesi orman deposu bölesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına orman arazözleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahaleye başladı. Havanın ağarmasından sonra ise bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan alevlere karşı mücadelesi devam ediyor.