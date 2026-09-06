Video Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video
Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video

Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı! 6 yaralı... | Video

06 Eylül 2026 09:50

İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu havalimanı istikametinde seyir halindeki tır, hafif ticari araca çarptı. Olayda araçta bulunan biri çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde A.Y. idaresindeki 80 LT 148 plakalı tır, Odayeri Gişelerini geçtikten sonra aynı yönde seyir halindeki S.B. isimli sürücünün kullandığı 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonrası sürüklenen araç orta refüje çıkarken araçta bulunan biri çocuk, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası ağır hasar alan araç çekici ile olay yerinden yerden kaldırıldı. Kazada yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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