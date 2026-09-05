Silivri açıklarındaki kazada batan geminin deniz altındaki görüntülerine ulaşıldı
05 Eylül 2026 17:46
Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu batan ve dün "TCG Akın" tarafından 720 metre derinlikte yeri tespit edilen "Tuğberk İmamoğlu" gemisi uzaktan kumandalı su altı aracıyla (ROV) görüntülendi.
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