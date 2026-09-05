Başkan Erdoğan'dan, Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na videolu mesaj
05 Eylül 2026 12:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
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