Video Haber Başkan Erdoğan'dan, Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na videolu mesaj
Başkan Erdoğan'dan, Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na videolu mesaj

Başkan Erdoğan'dan, Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na videolu mesaj

05 Eylül 2026 12:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER 23'üncü İmam Hatipliler Kurultayı'na video mesaj gönderdi.

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