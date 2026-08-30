Başkan Erdoğan 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret etti: Türkiye'yi her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz! | Video
30 Ağustos 2026 11:34
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni kardeşlik ve dayanışma ruhu ile her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.
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