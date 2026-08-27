İngiliz ekonomistten küstah sözler: Başkan Erdoğan ile Netanyahu'yu bir tuttu! | Video
27 Ağustos 2026 15:26
Bodrum'da iş dünyasının katıldığı finans toplantısında konuşan İngiliz ekonomist Timothy Ash, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun adını aynı bağlamda kullandı. Sözlerinin tepki çekebileceğini fark eden Ash, SABAH Gazetesi'ni de hedef alarak yaptığı açıklamanın ertesi gün manşete taşınabileceğini söyledi.
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