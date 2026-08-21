Video Haber 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video
'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video

'Alparslan Kuytul Suç Örgütü' soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Bilgisayar kasaları ile hard diskler kaçırılmış! | Video

21 Ağustos 2026 11:28

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen “Alparslan Kuytul Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.

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